Milan-Verona, cambia l’arbitro: dirige Maresca

Niente Marchetti, varia la designazione per la partita in programma a San Siro

Hellas Verona FC comunica la variazione della designazione arbitrale per il match Milan-Hellas Verona, valido per la 5a giornata della Serie A TIM 2023/24, e in programma domani, sabato 23 settembre alle ore 15, allo stadio 'Giuseppe Meazza'.