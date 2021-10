Milan-Verona, i biglietti per i tifosi dell’Hellas

In vendita i tagliandi per il settore ospiti in vista della partita di sabato a San Siro

Redazione Hellas1903

AC Milan ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti (Terzo Verde - Away Fans) per la gara Milan - Hellas Verona, 8a giornata della Serie A TIM 2021/22, in programma sabato 16 ottobre (ore 20.45) allo stadio 'Meazza' di Milano.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita, relativa Settore Ospiti (Terzo Verde - Away Fans), è già attiva.

DOVE ACQUISTARE

RESTRIZIONI

Non sono previste restrizioni per la gara in oggetto.

PREZZI

14€ + diritti di prevendita.

fonte: hellasverona.it