Milan-Verona, Ibrahimovic frena: ora il recupero è difficile

Il campione svedese non forza, giovedì riprenderà ad allenarsi. Punta alla sfida di Champions col Porto

Il suo rientro era ormai imminente, ma Zlatan Ibrahimovic non forza i tempi e per questa ragione è probabile che salti anche la partita di sabato, con il Milan che giocherà col Verona a San Siro.

L'attaccante svedese, infatti, difficilmente si aggregherà al gruppo prima di giovedì. Una frenata che allontana la convocazione di Ibra per per gara con l'Hellas.

L'intenzione della punta è di esserci in condizioni migliori per l'incontro di martedì prossimo col Porto in Champions League.