Mondiali, Hrustic convocato dall’Australia

Il giocatore del Verona è nella lista dei 26 per il torneo al via il 20 novembre

Ajdin Hrustic è stato convocato per i Mondiali che si svolgeranno in Qatar.

Il giocatore del Verona, al momento out per infortunio, è nella lista dei 26 calciatori selezionati dal ct dell'Australia, Graham James Arnold, per il torneo che inizierà domenica 20 novembre.