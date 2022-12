Mondiali: Lazovic, Ilic e Hongla tornano a casa

Serbia e Camerun non passano la fase a gironi in Qatar

Concludono la loro avventura ai Mondiali del Qatar Darko Lazovic , Ivan Ilic e Martin Hongla . La Serbia, sconfitta dalla Svizzera per 3-2, rimane ultima nel girone G con un punto, penultimo il Camerun a 4 punti nonostante la vittoria per 1-0 col Brasile. Passano agli ottavi Brasile e Svizzera con 6 punti.

I tre gialloblù non sono entrati in campo con le rispettivi nazionali, rimanendo in panchina.