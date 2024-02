Montipò, 100 volte col Verona

Il ventottenne portiere gialloblù, arrivato nel luglio 2021, è stato sempre titolare sapendo crescere nelle caratteristiche tecniche ed essendo decisivo in molte occasioni per le sorti della squadra. Quest'anno Montipò è terzo in graduatoria per parate effettuate, 78, dietro a Di Gregorio del Monza (88) e Falcone del Lecce (80).