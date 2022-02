Montipò: “Felice per la partita, a Verona per dare il massimo”

Il portiere gialloblù: "Era importante fare punti, sono contento di aver contribuito alla vittoria"

Queste le parole del portiere gialloblù dopo l'eccellente prestazione contro l'Udinese: "Era una partita importante questa perché l'Udinese è nostro concorrente diretto in chiave salvezza ed era importante fare punti, ma non ero nervoso.

Io cerco sempre di metterci massimo impegno e massima voglia. A volte è sufficiente che io ci metta soltanto la voce, oggi ci ho messo anche il fisico con qualche parata decisiva. Sono molto contento per come è andata la partita."

In merito alla squadra aggiunge poi: "Il Verona per me è una grandissima opportunità e sento di crescere partita dopo partita. La società ha puntato molto su di me e io voglio sfruttare al massimo questa occasione."