Montipò: “Salvezza difficile ma non impossibile. Ci crediamo”

"Per noi - dice il portiere del Verona - in questo periodo è una sorta di preparazione estiva con un inizio dove si va un po' più piano. Stiamo lavorando duramente in questa sosta molto atipica: dobbiamo farci trovare pronti per rimediare alla prima parte di stagione che abbiamo fatto. Dobbiamo arrivare alla sfida col Torino dimostrando che abbiamo cambiato faccia. La sfida per la salvezza è difficile ma non impossibile. Con questa sosta ci crediamo ancora di più. Mancano ancora 4 giornate alla fine del girone, non è finito nulla".