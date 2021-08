Montipò: “Verona non me la sono lasciata scappare”

Il nuovo portiere gialloblù: "Venire all'Hellas una scelta quasi scontata, qui per ripagare la fiducia"

Redazione Hellas1903

Conferenza stampa di presentazione per Lorenzo Montipò, nuovo portiere del Verona. Queste le sue dichiarazioni.

"Non conosco molto bene il Fantacalcio anche se ci ho giocato. Sarei contento se in molti puntassero su di me, ma io penso di più al calcio giocato. Sono contento ci siano aspettative su di me, sono qui per ripagare la fiducia che la società ha voluto darmi. Il Verona lo conosco bene, l'ho affrontato con il Benevento.

Verona è finora l'opportunità più importante per me per la categoria, per il contratto che ho fatto e per la piazza, e non voglio lasciarmela scappare. L'Hellas sa darmi degli stimoli fondamentali. Posso dire che è stata quasi scontata la scelta di Verona, perché volevo mantenere la categoria e per questa società.

Ho parlato con Silvestri, il suo percorso è stato in crescita negli ultimi tre anni. Il campo è il giudice migliore e lui è stato un ottimo portiere. Gli auguro il meglio, spero di fare quanto ha fatto lui, se non di più. Lui e il club hanno deciso di comune accordo di cambiare aria, io non ci ho pensato due volte a scegliere questi colori, sono felice che la società abbia scelto me.

Lavorare con Cataldi è uno dei motivi per cui ho scelto Verona. L'ho avuto a Novara, conosco la sua metodologia e so quanto porta il portiere sotto sforzo. Sono soddisfatto di averlo come preparatore

Ho fatto tutta la trafila della Nazionale, l'Europeo Under 21 è stata un'esperienza straordinaria, anche se non è finita nel migliore dei modi. È il sogno di qualsiasi ragazzo".

Qui c'è un un gruppo che sa aiutarsi, nelle difficoltà sa darsi una mano. Sono queste le cose che aiutano. Per me questa cosa deve partire dal portiere: è lui che comanda la difesa, ed è lui che può aiutare un compagno con la voce. Spero che, per quel che riguarda il pubblico, possa esserci una svolta: che ci sia almeno il cinquanta per cento delle presenze, perchè ci possa dare una mano".