Montipò vola, è lui il migliore dell’Hellas col Sassuolo

Il portiere il più votato dai tifosi, è in testa nella classifica di "Cuore Gialloblù"

Redazione Hellas1903

È Lorenzo Montipò il vincitore della 29a tappa di Cuore Gialloblù, il sondaggio che da sei stagioni permette ai tifosi di eleggere, tramite i voti nelle Instagram Stories del Verona, il calciatore dell'Hellas che più si è distinto in ogni singola gara di campionato.

Il numero 1 gialloblù, grazie ad una prestazione da protagonista contro il Sassuolo, è stato decisivo nella rimonta del Verona sui neroverdi grazie a quattro fondamentali parate effettuate, l'ultima di queste sul tiro in diagonale di Alvarez pochi istanti prima del gol del definitivo 2-1 firmato da Adolfo Gaich. Per Montipò si tratta del quinto successo in stagione, dopo le vittorie ottenute nelle gare contro Lazio, Fiorentina, Spezia e Roma. Altri tre punti, quindi, per il portiere piemontese che con questa vittoria allunga in testa alla classifica generale a quota 21 punti.

Secondo gradino del podio per Adolfo Gaich, autore del gol decisivo all'ultimo secondo con cui l'Hellas ha completato la rimonta sul Sassuolo. Subentrato all'81', al posto di Terracciano, l'attaccante argentino ha realizzato la sua prima rete con la maglia del Verona con uno splendido pallonetto dai 40 metri che non ha lasciato scampo a Consigli, siglando così il definitivo 2-1 per i gialloblù.

Infine, terzo posto per Federico Ceccherini, anche lui a segno nel match contro gli emiliani. Con il suo colpo di testa su assist di Ngonge all'84', Ceccherini - oltre ad aver riaperto la sfida del 'Bentegodi' firmando il momentaneo 1-1 - ha realizzato così il suo secondo gol in campionato, come all'andata contro il Sassuolo: record per il numero 17 che mai in carriera finora aveva realizzato più di una rete in una singola stagione di Serie A.

Appena fuori dalla zona punti Cyril Ngonge e Adrien Tameze.

CUORE GIALLOBLÙ - LA CLASSIFICA 2022/23

Montipò 21

Doig 16

Lazovic 16

Hien 14

Verdi 11

Veloso 8

Djuric 7

Magnani 7

Tameze 7

Terracciano 7

Depaoli 6

Henry 6

Ngonge 6

Coppola 5

Gaich 5

Kallon 5

Ceccherini 4

Duda 4

Faraoni 4

Sulemana 4

Lasagna 3

Perilli 3

***

Günter 3

Hongla 3

Ilic 1

1° classificato: 3 punti; 2° classificato: 2 punti; 3° classificato: 1 punto.

fonte: hellasverona.it