Monza, la probabile formazione contro il Verona

Per la trasferta di Verona Raffaele Palladino è orientato a confermare buona parte della squadra che ha pareggiato in casa contro l’Udinese. Davanti al portiere Di Gregorio nella difesa a 3 troverà nuovamente spazio Carboni insieme a Pablo Mari e Caldirola. A centrocampo Kyriakopoulos a destra, Ciurria a sinistra, in mezzo Gagliardini con Pessina.