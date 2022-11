Monza-Verona 2-0, sconfitta disastrosa per l’Hellas al Brianteo

I gialloblù, in 10 per l'espulsione di Magnani, mai pericolosi e ultimi in classifica

Andrea Spiazzi

Disastrosa sconfitta per il Verona che al Brianteo si fa superare dal Monza. Ancora in inferiorità numerica per l’espulsione di Magnani dopo 27 minuti, i gialloblù da lì in poi fanno una gara in difesa dopo aver aggredito l’avversario senza peraltro mai tirare in maniera pericolosa. Ad un Monza che non è nulla di che basta attendere come il gatto col topo. L’inserimento di Carlos Augusto è un fendente mortale al 69’. Colpani chiude i conti al 90'.

Ci risiamo ancora. Il Verona ci mette anche la buona volontà, ma non ha attacco e non tira in porta. E così la strada per la B è sicura.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, D'Alessandro, Vignato - Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Magnani, Günter; Faraoni, Hongla, Veloso, Depaoli; Kallon, Lazovic; Henry

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Verdi, Lasagna, Djuric, Terracciano, Praszelik, Cabal, Sulemana -Allenatore: Salvatore Bocchetti

Arbitro: Francesco Cosso (Sez. AIA di Reggio Calabria)

PRIMO TEMPO, BATTAGLIA APERTA MA VERONA IN DIECI E FARAONI KO

Avvio dirompente del Monza che dopo nemmeno un minuto arriva in area gialloblù: Mota dalla destra serve Caprari che calcia a colpo sicuro ma trova Faraoni che salva la rete quasi sulla linea di porta.

La risposta del Verona è al 4’ quando Kallon parte e viene steso sul limite dell’area. Veloso calcia sulla barriera la punizione.

Ci sono errori in impostazione delle due squadre che si affrontano in pressing. L’Hellas guadagna metri con Faraoni a destra e rimane con un baricentro molto alto.

FARAONI OUT, ENTRA LASAGNA. L’esterno accusa un problema muscolare, al 18’ entra al suo posto Lasagna. Lazovic si sposta a sinistra e Depaoli a destra. Gunter rimedia un giallo spingendo Mota.

Il Monza si rianima, Carlos Augusto scappa sul fondo liberato da Pessina ma crossa su Montipò al 22’.

MAGNANI ESPULSO, VERONA IN 10. Mota scappa, Magnani lo butta giù. L’arbitro Cosso dà il giallo, il Var lo richiama e il giudizio cambia: è rosso. Al 27’ il Verona rimane in dieci. Bocchetti arretra Depaoli che va su Caprari, mentre Tameze su Pessina. Kallon si abbassa a destra. L’Hellas prova il contropiede, Lasagna parte e serve Kallon il cui cross è fermato. Lasagna scappa ancora, Marlon lo stende e viene ammonito.

Il Monza prova ad accelerare, favorito dagli errori di Lasagna che prova un tiro da 50 metri e di Hongla che perde palla sulla sua trequarti. Montipò ci mette una pezza salvando in corner al 39’. Kallon prende un fallo al 42’ e fa rifiatare i suoi, mentre i biancorossi sono imprecisi in avanti e i gialloblù non rischiano.

SECONDO TEMPO, IL VERONA REGGE PER UN QUARTO D'ORA

Bocchetti toglie Kallon per inserire Terracciano, che si rivede dopo lungo tempo in naftalina.

Rovelli crossa, Caprari salta dietro a Tameze e manda sul fondo di testa al 46’. Il Monza preme, Gunter spazza di testa un cross, Terracciano respinge in area col braccio, che è attaccato al corpo.

Il Verona difende con ordine e tenacia, Lasagna sale ma commette fallo in attacco in due occasioni. Montipò para un tiro centrale di Caprari dopo un’uscita azzeccata. Gunter mura Mota.

CAMBI VERONA. Doig sostituisce un Lazovic in versione fantasma, Sulemana entra al posto di Veloso al 60’. CAMBI MONZA. Petagna e Antov sostituiscono Caprari e Marlon al 63’.

Doig è bravo in copertura su Mota, Tameze fa a sportellate con Petagna, il Verona regge alle avanzate peraltro non irresistibili degli avversari. Henry prende un’inzuccata con Antov.

1-0 DEL MONZA

Un’avanzata dirompente di Ciurria lascia sul posto Doig al 69’. Lo scarico all’indietro vede fiondarsi sulla palla Carlos Augusto che di potenza trafigge Montipò. Il Verona cade sulla seconda vera azione pericolosa del Monza.

Il Verona crolla anche psicologicamente. Mota spara alto. Bocchetti manda dentro Verdi al 76’, esce Henry. Palladino è costretto a togliere Izzo che ha un problema all’inguine, entra Donati all’81’.

Montipò è straordinario in uscita su Mota all’84’. Sensi si infortuna al ginocchio in seguito a un’entrata di Sulemana all’86’, esce alcuni minuti dopo in lacrime trasportato a braccia dai sanitari. Lo sostituisce Bondo, mentre Colpani entra al posto di Pessina.

Il Verona non riesce ad avere nemmeno una scarica di adrenalina per provarci.

2-0 E BUONANOTTE VERONA

Petagna tiene palla in area (dopo che Gunter guarda a distanza l’avversario che inizia l’azione) e serve all’indietro Colpani. La scena è la stessa, il gol è quello del 2-0.

Terracciano al 93’ recupera un pallone in avanti e calcia a giro nel sette, Di Gregorio fa una gran parata, la prima della partita.

Il Verona esce dal Brianteo subendo la sconfitta più grave (ottava di fila) di questo finora sciagurato campionato.