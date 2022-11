Monza-Verona, c’è l’ex Caprari

Il fantasista è stato grande protagonista in gialloblù, in estate la cessione ai biancorossi

Grande ex della partita, il fantasista, insieme a Matteo Pessina.

Caprari ha lasciato l'Hellas a luglio, dopo una stagione formidabile, con 12 gol fatti e 7 assist, fulcro di un reparto avanzato che con gli altri due "moschettieri", Giovanni Simeone e Antonin Barak, ha toccato quota 40 marcature. Per lui è arrivata anche la convocazione con l'esordio in nazionale.

Finora, per lui, una rete in biancorosso in campionato, nel 3-0 alla Sampdoria.