Monza-Verona è già dentro-fuori per la salvezza: tutti i temi di una partita delicatissima

Brianzoli con l'acqua alla gola, Hellas a caccia di punti

Redazione Hellas1903 28 gennaio - 17:21

Il prossimo incontro tra Monza e Hellas Verona, previsto per il 1º febbraio 2025 alle ore 15, rappresenta un crocevia fondamentale nella lotta per la salvezza in Serie A per le due compagini. Entrambe le squadre, infatti, si trovano nelle zone basse della classifica e sono alla ricerca disperata di punti per evitare la retrocessione, seppur la situazione di maggior urgenza sia sicuramente quella del Monza, ultimo in classifica.

Situazione attuale delle squadre — Il Monza, attualmente fanalino di coda della Serie A, sta attraversando una stagione finora decisamente travagliata. Dopo l'esonero di Alessandro Nesta nel dicembre 2024, la squadra è stata affidata a Salvatore Bocchetti, con l'obiettivo di invertire la rotta e risalire la classifica. Nonostante alcuni segnali positivi - come la vittoria casalinga contro la Fiorentina - i brianzoli faticano a trovare continuità nei risultati e, soprattutto, a muovere la classifica in maniera decisa e determinante.

Dall'altra parte, l'Hellas Verona, guidato sempre da Paolo Zanetti (nonostante per mesi fosse stata possibile la separazione tra lui e il club), si trova poco sopra la zona retrocessione. I gialloblù hanno alternato prestazioni convincenti a cali di forma preoccupanti, rendendo ogni partita decisiva per il loro futuro nella massima serie.

Analisi delle prestazioni recenti — Il Monza ha mostrato alcune difficoltà nel reparto offensivo, con una media realizzativa tra le più basse del campionato. Con la cessione di Djuric al Parma e il rendimento altalenante di Maldini, l’attacco brianzolo non sta funzionando come secondo le attese. La difesa, sebbene solida in alcune occasioni, ha subito gol in momenti cruciali delle partite, compromettendo risultati che sembravano alla portata. Ultimo su tutti il risultato nell’ultima sfida contro il Genoa: la difesa ha retto l’urto fino al 61’, quando il gol di De Winter ha aperto le marcature, prima che Vasquez chiudesse definitivamente i conti.

Anche l'Hellas, dal canto suo, ha evidenziato una certa fragilità difensiva: sono solo tre i clean sheet registrati dal Verona nelle partite di campionato in questa stagione. Va invece un po’ meglio la fase offensiva degli scaligeri, con 25 gol all’attivo che ne fanno il 12° miglior attacco della serie A. Le prestazioni di alcuni giocatori, inoltre, hanno spesso aiutato a risolvere le partite con giocate individuali.

Scontri diretti e importanza della partita — Nella gara di andata, il Monza è riuscito a imporsi sul Verona con il netto punteggio di 0-3, ottenendo una delle poche vittorie stagionali, nonché l’unica dell’era Nesta. Questo precedente potrebbe rappresentare un vantaggio psicologico per i brianzoli, desiderosi di replicare quella prestazione per provare a smuovere la classifica. Per il Verona, invece, la partita rappresenta l'occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione, visto che i punti per ora sono gli stessi del Lecce terz’ultimo.

Fattori chiave per la partita — Saranno diversi gli elementi da tenere in considerazioni in vista dei pronostici sulla partita, tra cui la condizione fisica, l’approccio tattico e i giocatori chiave del match. Entrambe le squadre dovranno gestire al meglio le energie, considerando l'importanza della partita e il fitto calendario.

Sarà poi interessante vedere le scelte dei due allenatori. Bocchetti potrebbe optare per un assetto più offensivo, cercando di sfruttare il fattore campo e - soprattutto - il bisogno di punti, mentre Zanetti - allenatore dal credo marcatamente offensivo - stavolta potrebbe puntare su una strategia attendista, pronta a colpire in contropiede.

Per il Monza, l'apporto di giocatori esperti, come Izzo, D’Ambrosio o Dany Mota dalla panchina, sarà fondamentale per guidare la squadra nei momenti decisivi. Il Verona, dal canto suo, farà affidamento sulle sue punte per scardinare la difesa avversaria.

Anche in virtù di tutti questi fattori resta alquanto difficile provare a immaginare come andrà a finire questa gara, così come l’equilibrio di questa fase del campionato rende difficile indovinare le previsioni sulle prossime partite di Serie A, specialmente nell’ambito della lotta per la salvezza.