Monza-Verona, gli ex Pessina e Djuric disponibili, Caprari ancora out

Sono in tre gli ex gialloblù nel Monza di Palladino, e ognuno di loro ha lasciato un segno non indifferente nel recente Verona. Freschissimo di trasferimento in gialloblù, Milan Djuric ha già debuttato con i lombardi nella gara contro il Sassuolo del 28 gennaio. Sempre un riferimento per la squadra è Matteo Pessina, punto fermo del club brianzolo dal 2022 con 55 presenze e 7 reti in biancorosso. Entrambi ci saranno per la sfida con la loro ex squadra di domenica alle 15.