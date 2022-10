Monza-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita del 6 novembre all'U-Power Stadium

AC Monza ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Monza-Hellas Verona , 13a giornata della Serie A TIM 2022/23 , in programma domenica 6 novembre (ore 15) allo 'U-Power Stadium' di Monza.

Il percorso consigliato dalla società AC Monza è quello da Agrate: uscendo dal casello di Agrate Brianza passare per Concorezzo e dirigersi verso Monza. L'U-Power Stadium si trova in via Tognini e l'ingresso per gli ospiti avviene da viale Stucchi