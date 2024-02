Monza-Verona, i biglietti

AC Monza ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Monza-Hellas Verona , 24a giornata della Serie A TIM 2023/24 , in programma domenica 11 febbraio (ore 15) all''U-Power Stadium' di Monza.

I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare i biglietti per il settore Ospiti solo se in possesso della Fidelity card 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC. I non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare senza limitazioni.