Nei prossimi giorni l'attaccante colombiano in città per le visite

Il Verona è ai dettagli per l'acquisto dell’attaccante colombiano Daniel Mosquera, 24 anni, in prestito al Bucaramanga ma di proprietà del CD America. Secondo Alfredo Pedullà l'accordo per il cartellino del giocatore è per una cifra di 500-600 mila euro. Nei prossimi giorni Mosquera potrà essere a Verona per le visite di rito.