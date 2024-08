Mosquera: “Esordio da sogno, che felicità”

Ha detto l'attaccante del Verona: "Sono molto felice per il debutto, ho sempre sognato di esordire con un gol e ho potuto fare una doppietta. I giorni qui sono stati molto importanti, di concentrazione e di lavoro con il gruppo. Il precampionato è stato importante per me e mi sto adattando sempre di più alla squadra, a quello che vuole l’allenatore".