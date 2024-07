Mosquera: “Zapata e Asprilla i miei riferimenti, voglio misurarmi con la serie A”

Zanetti? Mi ha dato da subito una grande stima, aiutandomi ad entrare in contatto con il resto della squadra. Il mio obiettivo è superarmi sempre, il ritiro è stato utile per recuperare bene fisicamente, i tifosi mi hanno accolto molto bene. La Serie A è un campionato buono per noi attaccanti, Zapata è un mio riferimento e anche Tino Asprilla è un modello di ispirazione per noi colombiani, spero e credo di poter far bene qui.