Ufficiale, Mosquera al Verona

Arriva l'ufficialità, Daniel Mosquera è un nuovo giocatore del Verona. L'attaccante colombiano, ultimate le visite mediche, ha firmato con l'Hellas e arriva dal CD América de Cali, dopo un anno in prestito all'Atlético Bucaramanga.

Nato il 20 ottobre 1999 a Quibdó, in Colombia, l'attaccante inizia la sua carriera professionistica nel 2018 nel Barranquilla FC, Club colombiano di seconda divisione, con il quale colleziona 21 presenze, tre gol e un assist.

Nel 2021 Mosquera si trasferisce in Venezuela dove gioca con l'Universidad Central de Venezuela FC, squadra di Caracas con la quale disputa la prima divisione venezuelana e realizza nove reti e due assist in 22 presenze.

Nella stagione successiva l'attaccante torna in Colombia, dove gioca nella massima serie colombiana con la maglia dell'América de Cali, con cui realizza quattro gol in 42 presenze in due annate.