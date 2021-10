Motta: “Tra noi e il Verona la differenza non è stata così ampia”

L'allenatore dello Spezia: "Loro hanno messo la palla dentro e noi no"

Thiago Motta commenta a Dazn la pesante sconfitta per 4-0 patita dal suo Spezia al Bentegodi col Verona. Queste le dichiarazioni dell'allenatore. "Abbiamo subito dei gol evitabili, creando anche occasioni da gol che non abbiamo finalizzato. Il risultato è ampio, ma sono convinto che la differenza tra le due squadre non è stata così ampia. Le due aree sono i posti in cui si risolvono le partite. Oggi abbiamo visto che loro hanno messo la palla dentro e noi no. In altre partite credo che se arriverà prima il nostro gol andrà tutto in maniera diversa.