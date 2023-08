Mourinho: “Andiamo a Verona con 1 punto, speriamo di tornare con 4”

Il tecnico della Roma: “A Verona è sempre stata dura, ho un dubbio: giocheranno come vuole il nuovo mister o come il passato?”

Redazione Hellas1903

Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma. Queste le parole del tecnico, trasmesse in streaming dai profili social di AS Roma.

“I 3000 a Verona? I tifosi domani saranno sicuramente buoni, l’altro giorno all’Olimpico con lo stadio pieno erano pochi quelli che volevano giocare con la squadra, forse per il caldo. Di persone che facevano tifo vero per aiutare la squadra non erano molti. Se questi 3000 vanno a Verona, lontano, con il caldo, in un sabato d’agosto allora questi sono tifosi veri che vanno lì per stare con la squadra."

"Che partita mi aspetto? Ho giocato lì due anni di fila, una volta abbiamo perso, la seconda abbiamo vinto all’ultimo minuto con un gol di Volpato, è sempre stato molto difficile. Il nuovo allenatore è uno molto bravo a cui sicuramente piace giocare in un altro modo rispetto al Verona degli ultimi anni. Nell’ultima partita abbiamo visto che il mister ha deciso di tornare alla stabilità come nei due anni precedenti. La squadra ha giocato come prima, abbiamo questo dubbio: giocheranno come vuole il mister o con la stabilità del passato? Siamo preparati per le due situazioni possibili. Durante la settimana abbiamo lavorato duro, con il caldo. Abbiamo recuperato Pellegrini e Dybala dopo l’assenza della prima partita, abbiamo perso Renato Sanches che non sarà disponibile per domani. Andiamo a Verona con un punto e vogliamo tornare, se è possibile, con 4.”