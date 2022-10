Mourinho: “Siamo stati fortunati, sono contento ma mi spiace per il Verona”

"C'è un sentimento di appoggio al Verona - dice il tecnico - perché hanno lottato tanto per uscire con un punto. Allenatore giovane, bravo, ha organizzato bene la squadra in dieci. Ci ha creato tante difficoltà. Hanno lottato, facendo bene anche a prendere qualche minuto di gioco fermo. Ovviamente sono contento per la vittoria, non sono ipocrita. Ma ho un sentimento positivo con loro perché la classifica è dura ma i giocatori, l'allenatore, lo stadio e i tifosi... mi spiace. A volte esco dalla partita con la sensazione di poter fare di più, stavolta la sensazione è che non potevo fare niente di più. Ho fatto tutto quel che potevo fare, credendo nel talento di questo bambino (Volpato), credendo in Matic. Quando vinci al 90' si può parlare di un po' di fortuna, ma la fortuna ce la siamo cercata per tutto il secondo tempo".