Mourinho: “Tudor giovane e forte, Verona di qualità: partita dura”

Il tecnico della Roma: "L'Hellas ha un bravo allenatore, la squadra si identifica con le sue idee"

Josè Mourinho presenta in conferenza stampa la sfida tra la Roma e il Verona.

Queste le parole del tecnico, riportate dal sito www.vocegiallorossa.it: "Penso che loro siano una squadra di grande qualità, sarà dura allo stesso modo di come è stata dura la partita all’andata. Lo è stata anche per loro, domani lo sarà per entrambe le squadre”.