Muro Verona: è dell’Hellas la miglior difesa della Serie A

Due gol subiti in cinque turni.

Nessuno ha fatto così bene in Serie A. La difesa del Verona è la meno battuta del campionato.

Fino a ieri sera soltanto il Milan era stato capace di incassare meno reti, ma il 3-3 con la Roma dei rossoneri ha spinto in cima a questa speciale classifica l’Hellas.

Unici a segnare ai gialloblù sono stati Jasmin Kurtic del Parma e lo juventino Dejan Kulusevski.

Dietro non si vedeva un Verona così a tenuta stagna dal 1984-85, l’anno dello scudetto. Allora l’Hellas, che poi vinse un leggendario tricolore, aveva preso gol dal Napoli, sconfitto per 3-1 al debutto (a segno Daniel Bertoni), e dall’Ascoli, alla seconda giornata, pur battuto per 3-1 e a rete con Patricio Hernandez.

Verona da record, quindi, con il trio difensivo, tra l’altro spesso cambiato a causa degli infortuni da Ivan Juric, che è un punto fermo del gioco dell’Hellas. Ma è tutto l’assetto della squadra, con gli equilibri che sono stati costruiti, a rappresentare un lato forte per il Verona.