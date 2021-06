Mutti: “Verona è il posto giusto per Di Francesco”

Il tecnico, ex Verona e al Piacenza con Eusebio: "All'Hellas può rilanciarsi"

Parlando con "La Gazzetta dello Sport" del passaggio in gialloblù del tecnico, Mutti spiega: "A mio parere è la scelta giusta per lui. Il posto giusto per rilanciarsi. Eusebio è un tecnico bravo e preparato, tra i migliori in Italia, l’ha dimostrato. Verona è una realtà in cui c’è passione, ma al tempo stesso le pressioni sono quelle giuste, non eccessive. Potrà lavorare nella maniera migliore”.