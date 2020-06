Il Napoli, dopo la vittoria in Coppa Italia, torna a giocare in campionato, domani a Verona.

Con l’Hellas, Rino Gattuso punta a confermare in larga parte la squadra che ha superato la Juventus nella finale di mercoledì scorso.

Spazio in attacco a Dries Mertens, quindi, favorito su Arek Milik per una maglia da titolare. Il belga agirà in avanti insieme a Lorenzo Insigne.