Napoli, avanti con Garcia

De Laurentiis per ora conferma il tecnico, che sarà in panchina nella gara col Verona al Bentegodi

L'inizio di stagione della squadra non è stato convincente e la posizione di Garcia è stata in forte discussione, con l'ipotesi dell'esonero, con l'arrivo di Antonio Conte o Igor Tudor.

Per adesso, dunque, niente cambio in panchina: per la gara con l'Hellas, al Bentegodi, il 21 ottobre, salvo ribaltoni, ci sarà sempre Garcia.