Napoli, ko in Supercoppa. Petagna: “Pensiamo al Verona”

“Siamo forti e ci risolleveremo. Da fuori si vedeva meglio che non eravamo al meglio, ci è mancata un po’ di cattiveria, non eravamo noi e domani la rivedremo meglio. Continuiamo così, non ci demoralizziamo, già domenica siamo in campo a Verona e sarà una partita difficile”.

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha così commentato la sconfitta della squadra di Rino Gattuso nella finale di Supercoppa italiana con la Juventus.

Gli azzurri sono stati battuti per 2-0 per i gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Lorenzo Insigne ha sbagliato un rigore con la partita che era sull’1-0.

Domenica è in programma per il Napoli la gara con l’Hellas al Bentegodi.