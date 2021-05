Napoli, la probabile formazione per il Verona

Molte riconferme per mister Gattuso dopo le ultime vittorie

Stasera il Napoli si gioca gli ultimi 90 minuti nella corsa per la Champions. Al Maradona arriva il Verona per affrontare la probabile ultima sfida dei partenopei guidati da Rino Gattuso.

Tra i pali sempre Meret con confermati in difesa Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie, Rrahmani e Manolas in mezzo. A centrocampo Demme dovrebbe ritrovare spazio al fianco di Fabiàn, mentre in attacco Lozano (in vantaggio su Politano), Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.