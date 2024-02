Napoli, Mazzarri: “Sembrava stregata, col rigore su Kvara sarebbe stato più semplice”

Il tecnico: "Abbiamo fatto la partita e siamo passati in svantaggio, ma non abbiamo mollato"

Walter Mazzarri commenta a DAZN la vittoria del Napoli sul Verona. "È stata una sofferenza per noi in panchina. Abbiamo fatto la partita, abbiamo creato e poi ci si trova in svantaggio: probabilmente altre squadre avrebbero mollato. La squadra ci ha creduto sempre, ha combattuto e ha cercato la vittoria. Sembrava una partita stregata. Avevamo schiacciato il Verona nel primo, quello su Kvara è un rigore abbastanza netto però il VAR doveva chiamarlo e aprivi la partita e sono convinto che si poteva fare una prestazione ancora più bella. Quando Kvara ha fatto gol si è riacceso, quando abbiamo segnato il pareggio si vedeva che erano tutti vivi e stavano bene. Sembravamo un pochino stanchi, la squadra sta recuperando energie e i cambi hanno dato linfa e ci hanno dato una mano per ribaltarla".