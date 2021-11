Napoli, Osimhen in dubbio per la partita col Verona. Koulibaly squalificato

L'attaccante alle prese con un problema muscolare, il difensore è stato espulso con la Salernitana

Resta in dubbio, infatti, Victor Osimhen. L'attaccante ha saltato per una contrattura muscolare la gara con la Salernitana, non ci sarà nemmeno in Europa League con il Legia Varsavia e il suo recupero verrà valutato nei prossimi giorni.