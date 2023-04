Napoli-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita di sabato al Diego Armando Maradona

SSC Napoli ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Napoli-Hellas Verona , 30a giornata della Serie A TIM 2022/23 , in programma sabato 15 aprile (ore 18) allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.

- Punti vendita TicketOne nella provincia di Verona con obbligo di tessera 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC. Nei punti vendita riconoscimento con fidelity card ed emissione del titolo cartaceo.

- Vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Verona esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva Hellas Verona FC

- Il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti