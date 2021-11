Napoli-Verona, i convocati dell’Hellas. Out Lazovic

I 23 giocatori chiamati da Tudor per la partita di stasera allo stadio Maradona

Mister Igor Tudor ha convocato 23 calciatori per Napoli - Hellas Verona, match valido per la 12a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi, domenica 7 novembre, allo stadio 'Diego Armando Maradona', con calcio d’inizio alle ore 18.