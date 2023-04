Napoli-Verona, Osimhen out

L'attaccante non recupera per la gara con l'Hellas: punta a rientrare per il ritorno di Champions col Milan

Redazione Hellas1903

Victor Osimhen non giocherà nella partita del Napoli col Verona.

L'attaccante, fermo per un infortunio muscolare, non è stato convocato per la gara d'andata dei quarti di Champions League di oggi, a San Siro col Milan.

Non ci sarà nemmeno sabato con l'Hellas, al Diego Armando Maradona, in cui sarà out anche Giovanni Simeone.

Osimhen punta a rientrare per il ritorno della sfida col Milan, martedì prossimo, a Napoli.