Napoli verso Verona, Simeone non c’è

Il passaggio in azzurro dell'attaccante non è ancora ufficiale, niente gara dell'ex con l'Hellas

Il Napoli è partito con un volo dall'aeroporto di Capodichino per raggiungere Verona.

Nel gruppo azzurro non c'è Giovanni Simeone. Come riferisce Sky, il trasferimento del Cholito dall'Hellas non è ancora stato ufficializzato.