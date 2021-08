Nazionali, Barak chiamato dalla Repubblica Ceca. Tutti gli impegni dei gialloblù

Il giocatore del Verona impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali con Bielorussia e Belgio e con l'Ucraina in amichevole

II centrocampista dell'Hellas Verona è stato selezionato per prendere parte al ritiro in preparazione alle gare ufficiali della Nazionale della Repubblica Ceca. Salgono a sei i calciatori gialloblù che saranno impegnati fra fine agosto ed inizio settembre prossimi con le relative Nazionali.

Antonin Barak - dopo aver raggiunto i quarti di finale con la Repubblica Ceca nello scorso Campionato Europeo UEFA Euro 2020, il numero 7 gialloblù è stato nuovamente convocato dalla sua selezione per i due matchufficiali validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, rispettivamente del 2 settembre contro la Bielorussia e del 5 settembre contro il Belgio, e anche per la sfida a carattere amichevole contro l'Ucraina dell'8 settembre.