Nazionali, Barak, Lazovic e Ilic in campo domani. Giovedì con l’Hellas

Repubblica Ceca in Galles, Serbia in Azerbaijan per le qualificazioni a Qatar 2022

Redazione Hellas1903

Domani saranno in campo la Repubblica Ceca e la Serbia.

Impegno a Cardiff con il Galles per la nazionale di Antonin Barak, nella terza gara del girone di qualificazione al Mondiale in Qatar del prossimo anno.

In trasferta anche la Serbia, che affronta a Baku l'Azerbaijan, dopo la vittoria con l'EIRE e il pareggio con il Portogallo.

I tre gialloblù, quindi, potranno tornare ad allenarsi a pieno ritmo con il gruppo dell'Hellas giovedì, a due giorni dalla gara con il Cagliari alla Sardegna Arena.