Nazionali, Cancellieri convocato in Under 21

Convocazione con gli Azzurrini per le partite con Lussemburgo e Montenegro

Matteo Cancellieri - In campo in tutte le prime tre gare ufficiali della stagione, il classe 2002 del Verona si è messo in mostra guadagnandosi la prima chiamata in assoluto con la più importante delle selezioni giovanili italiane - l'Under 21 - ad appena 19 anni. Di grande rilevanza anche le sfide che gli 'azzurrini' saranno chiamati ad affrontare proprio in questa sosta dedicata alle Nazionali: Italia - Lussemburgo (il 3 settembre) e Italia - Montenegro (il 7 settembre), entrambe valide per le qualificazioni al prossimo campionato europeo di categoria.