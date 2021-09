Nazionali, Dawidowicz con la Polonia ferma l’Inghilterra

Il gialloblù in campo per tutta la gara nell'1-1 di Varsavia

In campo con la Polonia, ieri il difensore dell'Hellas è stato tra i protagonisti del pareggio in rimonta colto dalla sua squadra con l'Inghilterra.

Dawidowicz è rimasto in campo per l'intero corso della gara, terminata 1-1, con la rete del pareggio polacca arrivata in pieno recupero e messa a segno da Damian Szymanski, che ha replicato al gol di Harry Kane.