Torna la Nations League e domani gioca la Repubblica Ceca di Antonin Barak.

Dopo l’amichevole con la Germania, persa per 1-0, mercoledì (Barak è stato impiegato per 68′), in programma c’è, a Plzen, la partita con Israele.

Poi, mercoledì, a Praga, l’altro impegno, sempre in Nations League, con la Slovacchia.

Barak, quindi, tornerà in Italia giovedì e potrà allenarsi appieno dal giorno successivo.