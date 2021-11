Nazionali, Hongla e Barak in campo con Repubblica Ceca e Camerun

Entrambi i centrocampisti sono stati utilizzati dal 1'

Alle 20 è andata in scena la sfida Camerun-Costa d'Avorio, vinta dai padroni di casa con la rete di Toko Ekambi. Titolare Hongla, che a partita in corso, al 53' per l'esattezza, è stato rilevato da Onana e ha sfornato l'assist per il gol vittoria.