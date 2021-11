Nazionali, la Repubblica Ceca convoca Barak

Doppia sfida per i boemi contro Kuwait ed Estonia

Nuova chiamata dalla Nazionale ceca per Antonin Barak: il trequartista giallloblù si unirà ai suoi compagni di Nazionale per la doppia sfida casalinga della Repubblica Ceca contro Kuwait ed Estonia. Le gare saranno in programma giovedì 11 e martedì 16, la prima a Olomuc e la seconda a Praga.