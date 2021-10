Nazionali, la Serbia “chiama” Lazovic

I balcanici affronteranno il Qatar e il Portogallo

Nuova chiamata per Darko Lazovic al servizio della sua Serbia. Il laterale gialloblù è stato convocato dal ct serbo Dragan Stojkovic per i prossimi due impegni internazionali della formazione balcanica.

A Belgrado, l'11 novembre, contro il Qatar in un test amichevole. E poi la domenica successiva, il 14, contro il Portogallo. La sfida sarà valida per la Qualificazioni al Mondiale 2022. Proprio la Serbia è prima nel girone, con un punto di vantaggio sui lusitani. I quali, però, hanno dalla loro il fatto di aver disputato una gara in meno.