Nazionali, Polonia ok su Andorra. Dawidowicz in panchina

La formazione biancorossa si è imposta per quattro reti a uno

Larga vittoria della Polonia su Andorra. Il risultato finale ha premiato Lewandowski (autore di una doppietta) e compagni, vincitori per quattro reti a uno con un uomo in più da inizio gara.

Sono scesi in campo gli "italiani" Szczesny, Bereszyinski, Glik, Zielinski e Linetty, mentre il gialloblù Dawidowicz non è entrato in campo.