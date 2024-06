Nazionali, Spalletti conferma Folorunsho: “Dà tante soluzioni”

Michael Folorunsho è vicinissimo all'ingresso nella lista dei 26 giocatori dell'Italia convocati per gli Europei che si svolgeranno in Germania.

Luciano Spalletti, ct degli Azzurri, ha di fatto confermato la presenza di Folorunsho, in questa stagione all'Hellas (tornerà al Napoli, da cui è arrivato in prestito) in conferenza stampa.