Nazionali, Stojković chiama Lazovic

Il centrocampista del Verona convocato per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Nuova chiamata della Nazionale serba per Darko Lazovic , convocato per la seconda volta consecutiva nell'arco di un mese dal Commissario Tecnico Dragan Stojković dopo il ritiro di settembre 2021.

Il centrocampista gialloblù sarà impegnato nelle due sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, in programma rispettivamente sabato 9 ottobre contro il Lussemburgo e martedì 12 ottobre contro l' Azerbaijan .

Nuova convocazione con la Nazionale croata Under 21 anche per i gialloblù Ivor Pandur e Boško Šutalo. Il portiere e il difensore, entrambi classe 2000, sono attesi da due gare ufficiali valide per le qualificazioni agli Europei di categoria, segnatamente l'8 ottobre a Varaždin, in Croazia, contro la Norvegia, e il 12 ottobre, a Sumgayit, in Azerbaijan, contro la locale selezione nazionale Under 21.