Nazionali, Terracciano con l’Italia Under 21

Nuovo traguardo raggiunto dall'esterno gialloblù Filippo Terracciano , che ha ricevuto oggi la prima convocazione in carriera da parte dell' Under 21 azzurra.

Il numero 24 gialloblù - già convocato dall'Italia Under 20 per i prossimi impegni in Élite League U20 contro Romania e Repubblica Ceca- è stato selezionato dal CT Paolo Nicolato per prendere parte al ritiro preparatorio all’amichevole contro la Germania di sabato 19 novembre (ore 17.30) allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona