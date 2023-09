Nazionali Verona, Duda e Suslov in campo con la Slovacchia, Hien con la Svezia

Tra ieri ed oggi i tre gialloblù hanno preso parte agli impegni con le nazionali per le qualificazioni agli Europei 2024

Ieri sera la Slovacchia allenata dall’italiano Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri nella breve esperienza a Verona della stagione 2007/08, ha affrontato il Portogallo, perdendo 0-1.

Maglia da titolare e novanta minuti per il centrocampista gialloblù Ondrej Duda . Il neo-acquisto dell'Hellas, Tomas Suslov, è invece subentrato in campo al 63’.

Isak Hien è sceso in campo oggi con la Svezia che si è imposta sull’Estonia per 5-0. Il difensore gialloblù, partito titolare, è stato sostituito alla ripresa del secondo tempo, con la partita già ben indirizzata verso la vittoria per gli svedesi.